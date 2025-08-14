Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, yılı yüzde 95’lik başarı ile tamamlayan, gençleri ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlayan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’ne (MURGEM) yeni dönem kayıtları tüm hızıyla devam ediyor. Kayıtların eylüle kadar devam etmesi planlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren bir eğitim merkezi olarak bu yıl yüzde 95’lik bir başarı oranına ulaşan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM) yeni dönem için başvurular başladı.

MURGEM’e kayıt için başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgelerinin teslim edilmesi gerekiyor. Kayıtlar ise Kızılsaray Mahallesi’nde yer alan MURGEM’de gerçekleşecek.