Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Hasan Özcan Yaşamevi için başvuru sürecini başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşamın her döneminde huzurlu, güvenli ve kaliteli bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve İzan Otelcilik A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşamevi için başvuru süreci başladı.

YAŞAMEVİ 17 KASIM'DA HİZMETE GİRECEK

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 bin 375 metrekare parsel alanı üzerine inşa edilen tesis, 50 oda ve 100 kişi kapasitesi ile hizmet verecek. Hasan Özcan Yaşamevi'nin açılışı 17 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

MODERN VE KONFORLU YAŞAM ALANLARI

Yaşamevi içerisinde 22 metrekare ile 36,5 metrekare arasında değişen 50 adet çift kişilik oda bulunuyor. Odaların tamamında bireysel banyo ve tuvalet yer alırken, ayrıca her odada mini buzdolabı, oturma grubu, televizyon, klima, karyola, gardırop, etejer, masa ve sandalye bulunuyor. Yaşlı odalarının bulunduğu her katta ortak kullanılacak çamaşırhane ve mutfak yer alırken, sakinlerin sağlık durumlarının düzenli takibi için her katta sağlık servisi odası yer alıyor.

Yapı içerisinde ayrıca resim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, yemekhane, mescit, kuaför, atölye, çok amaçlı salon, kat mutfakları, çamaşır, berber ve ütü odaları yer alıyor. Yaşamevi'nde Merkezi ısıtma-soğutma sistemi, 400 KVA jeneratör ve hemşire çağrı sistemiyle konfor ve güvenlik ön planda tutuldu. Ayrıca 7/24 kayıt yapan kamera sistemi ile yangın ihbar ve anons sistemleri tesis edilerek güvenlik en üst düzeyde sağlandı.

UZMAN KADRO İLE 7/24 HİZMET

Hasan Özcan Yaşamevi'nde, Sorumlu Müdür, Doktor, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Psikolog, Fizyoterapist, Hemşire, Yaşlı Bakım Elemanı ve diğer destek personelinden oluşan 48 kişilik profesyonel ekip, 7 gün 24 saat yaşamevi sakinlerine hizmet verecek.