Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezleri, çeşitli eğitimlerle kadınları ağırlamaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan ilçelerinde açılan Kadın Yaşam Merkezleri, düzenlenen eğitim ve kurslarla kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkı sunuyor. KADINLAR MESLEKLERİNE İLK ADIMI YAŞAM MERKEZLERİNDE ATIYOR

Merkezlerde gerçekleştirilen “Mesleğime İlk Adım” programı kapsamında kadınlara tığ örücülüğü, dikiş, pastacılık ve tırnak atölyeleri gibi Halk Eğitim iş birliğinde düzenlenen meslek edindirme kurslarında eğitim veriliyor. Bu kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifika alarak kendi işini kurma ya da istihdam edilme imkânı elde ediyor. Bez bebek yapımı, punch ve etek dikimi gibi atölyelerle de kadınların üretimle buluşması ve sosyal hayata katılımının artması hedefleniyor. Özel kurs merkezlerinde yüksek ücretlerle verilen bu eğitimler, Kadın Yaşam Merkezleri’nde tamamen ücretsiz olarak halka sunuluyor.

KADINLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ: KADIN YAŞAM MERKEZİ

Merkezlerde kadınları mesleki ve teknik olarak güçlendirici atölyelerin yanı sıra, diyetisyen buluşmaları ile ihtiyaç duyulduğunda alınabilecek psikolojik ve hukuki destek hizmetleri de yer alıyor. Ayrıca kadınların atölyelere rahatlıkla katılabilmeleri için 3-6 yaş arasındaki çocuklarını bırakabilecekleri özel bir oyun alanı da merkez bünyesinde bulunuyor. Kadınlar atölyedeyken çocuklar da eğlenceli bir ortamda vakit geçiriyor.

Açıldığı günden bugüne 97 kadının katıldığı atölyelerden yararlanmak isteyen kadınlar, ön kayıtlarını şahsen, www.mugla.bel.tr adresinden veya 444 48 01 numaralı telefondan yapabiliyor.

BOYACI: “BU MERKEZ KADINLAR İÇİN ÇOK İYİ BİR FIRSAT”

Punch Dikiş Atölyesi’ne katılan Kamile Aslı Boyacı: “Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi’nin kadınlar için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok çeşitli atölyelerde eğitim alabiliyoruz, sosyalleşebiliyoruz. Önceki yıllarda Yeşilyurt’ta böyle bir alan olmadığı için merkeze gitmek zorunda kalıyordum. Bu sene böyle bir hizmetin burada olması çok iyi oldu. Her şeyden çok memnunuz. Bütün hocalarımıza, daire başkanımıza ve Ahmet Başkan’a çok teşekkür ediyorum.”

DURALI: “EV GELİRİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM”

Pastacılık kursuna katılan Özlem Duralı: “Burada pastacılık atölyesine geliyorum. Yaptıklarımızı satarak ev gelirine katkı sağlayabileceğimiz bu kursta eğitim alıyorum. Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi de bunun için çok iyi bir fırsat. Bina da yenilendi ve çok güzel oldu. Sadece kadınların gelebildiği bu yerde pastacılık atölyesinin yanı sıra birçok atölye yer alıyor. Herkese bu yaşam merkezi için çok teşekkür ediyoruz.”