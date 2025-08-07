Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantili çiçek üretimi projesi, Köyceğiz Beyobası’nda kadın üreticilerle büyüyerek hem kent estetiğini güzelleştiriyor, hem de 23 milyon TL tasarruf sağlıyor. 27 milyondan fazla çiçek üretilirken, yerel ekonomiye ve kadın emeğine önemli katkı sunuluyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üç üreticiyle başlattığı alım garantili çiçek üretimi projesini büyütmeye devam ediyor.

Bugün 30 üretici ve çok sayıda seraya ulaşan proje, kentin cadde, sokak ve refüjlerini süslerken bölge ekonomisine can suyu oluyor.

27 MİLYON ÇİÇEK, 23 MİLYON TL TASARRUF

Proje kapsamında yaz ve kış sezonlarına uygun 27 milyon 305 bin çiçek üretildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan bu çiçekler, 37 milyon TL maliyetle temin edilerek belediyeye 23 milyon TL tasarruf sağladı. Ayrıca, 13 milyon 754 bin çiçek alımıyla yerli üreticilere ekonomik destek sunuldu.

Muğla’nın yanı sıra Antalya, Denizli, Isparta, Burdur ve Afyon gibi iller ile ilçe belediyeleri de bu çiçekleri tercih ediyor.

BAŞKAN ARAS: “KADIN EMEĞİYLE MUĞLA YEŞERİYOR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin dayanışma temelli bir kalkınma modeli olduğunu vurguladı.

Yerel kalkınmayı destekleyen, kadın emeğini önceleyen ve çevreye duyarlı bir üretim modeliyle hareket ettiklerini belirten Başkan Aras, 27 milyondan fazla çiçek, kadın üreticilerin emeğiyle toprakla buluştu. Bu proje kent estetiğini güçlendirirken üreticilere ekonomik katkı sağladığını belirten Başkan Aras, hedeflerinin kırsal mahallelerde üretimi artırmak, kadın emeğini sürdürülebilir kılmak ve belediyeciliği dayanışma temelli bir kalkınma modeline dönüştürmek olduğunu söyledi.