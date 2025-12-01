Bursa Gürsu Belediyesi Üreten Çocuklar Atölyesi, 2 aylık Üst Seviye Eğitim Programı ve Temel Eğitim Programı kapsamında yüzlerce öğrenciyi teknoloji ve ahşap üretimiyle buluşturarak önemli bir eğitsel süreci daha tamamladı.

BURSA (İGFA) - Çocuklara üretim kültürünü kazandırmak, teknoloji, kodlama, robotik ve ahşap tasarım alanlarında uygulamalı öğrenme fırsatları sunmak, problem çözme, yaratıcı düşünme, ekip çalışması ve üretkenlik gibi becerilerini geliştirmek, çocukların hayal güçlerini somut projelere dönüştürmelerini sağlayarak özgüven geliştirme amacıyla açılan Üreten Çocuklar Atölyesi çok yönlü bir eğitim sunuyor.

GELECEĞİN YAPAY ZEKA UZMANLARI, MÜHENDİSLERİ GÜRSU'DAN ÇIKACAK

Eğitim sürecinde öğrenciler, 3D tasarım, robotik kodlama, devre panoları, mBot uygulamaları, Arduino çalışmaları ve ahşap üretim teknikleri gibi birçok alanda proje geliştirerek kendi ürünlerini ortaya koyuyor.

İki aylık üst seviye eğitim programı ve temel eğitim programı kapsamında yüzlerce öğrenciye verilen eğitimlerden sonra ailelerin de katıldığı harika bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Kurulduğu günden bu yana sadece Gürsu'muza değil, çevre ilçelerimize de ilham veren bir eğitim merkezi haline geldi.

Bugüne kadar 7.780 öğrencimize ahşap ve teknoloji alanında eğitimler vererek, onların üretme becerilerini geliştirmelerine, hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmelerine ve geleceğin teknolojilerini tanımalarına katkı sağladık. Aynı kararlılıkla eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün düzenlediğimiz sertifika töreni, yalnızca bir kursun tamamlanması değil; çocuklarımızın özgüven kazanması, üretmenin keyfini öğrenmesi ve geleceğe umutla bakması açısından çok önemli bir adımı temsil ediyor' dedi.