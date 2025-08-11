Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan Aysun Gülhan, felçli annesinin hastaneye ulaşımında yaşadığı zorlukları, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz hasta nakil hizmeti ile aştı. Hizmet, yatağa bağımlı hastaların güvenli ve konforlu bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşmasını sağlıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Ula ilçesinde, 10 yıl önce felç geçiren annesinin bakımını üstlenen Aysun Gülhan, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz hasta nakil hizmetiyle büyük bir rahatlama yaşadı.

Daha önce annesini hastaneye götürüp getirmekte zorlandığını belirten Gülhan, “Annem 10 yıldır felçli ve yerinden kımıldayamıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil hizmetini öğrenince başvurduk. O günden beri ne zaman arasak, annemi evden alıp hastaneye götürüyorlar, kontrollerden sonra tekrar eve getiriyorlar. Artık annem çok daha konforlu bir şekilde hastaneye ulaşabiliyor. Belediye’ye ve çalışanlarına minnettarız” dedi.

BAŞKAN ARAS: “VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hasta ve engelli nakil hizmetinin kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.

Başkan Aras, “Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için sağlık kuruluşlarına ulaşım zor olabiliyor. Tedavi ve kontrol süreçlerinin aksamaması için nakil hizmetimize devam ediyoruz. Evde bakım hizmetimizle evlerde, nakil hizmetimizle yollarda vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.