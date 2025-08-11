Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 6.1 şiddetindeki depremin ardından hemen harekete geçerek, 12 kişilik arama kurtarma ekibini ve 2 aracı bölgeye sevk etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara katılarak, yıkılan binanın enkazındaki depremzedeleri kurtarmak için seferber oldu. Ayrıca Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de bölgeye bir adet mobil ikram aracı ve personel sevk ederek, afetzede vatandaşlara çorba, sandviç, çay ve su ikramı yaptı.

‘HER AN HAZIR OLMALIYIZ’

Deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip eden ve ekiplerden bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Sındırgı’da yıkılan bir binanın enkazında kalan vatandaşlarımızdan 3’ü kurtarılırken, ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlarımızın tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem bir Türkiye gerçeği. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Afet durumlarında dayanışma içinde olmak çok önemli. Biz de haberi alır almaz ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Rabbim milletimizi daha büyük felaketlerden korusun” ifadelerini kullandı.