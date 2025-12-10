Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Bir Başka Yolculuk Gerek Bize - Grafik Tasarım Sergisi', Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da grafik tasarım sanatçısı Yasemin Sayıbaş Akyüz tarafından hazırlanan sergi, doğa, çevresel farkındalık ve sanatın kesişiminde oluşturduğu güçlü görsel anlatımıyla dikkat çekiyor.

'Bir Başka Yolculuk Gerek Bize - Grafik Tasarım Sergisi' ile sanatseverler, doğanın, çevresel farkındalığın ve sanatın bir araya geldiği özel bir yolculuğa tanıklık ediyor. Yapılan konuşmalarda, serginin hem toplumsal hem çevresel duyarlılığa katkı sunmayı amaçladığı vurgulandı.

Sergide yer alan eserler; endüstriyel kirlilik, sürdürülebilir yaşam, insan-doğa ilişkisi gibi temaları grafik tasarımın etkileyici diliyle yorumluyor. Ziyaretçilere hem düşündüren hem de duygusal bir deneyim sunan çalışmalar, sanatın çevre bilincini güçlendirme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, MUPA ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sergi, Muğla'da sanat ve çevre duyarlılığının buluştuğu önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

'Bir Başka Yolculuk Gerek Bize' Grafik Tasarım Sergisi, 11 Aralık'a kadar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde ziyaret edilebilecek.