BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Aralık ayı meclisinde Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi Yerinde Dönüşümü Projesi masaya yatırıldı. İnegöl'e butik ve nitelikli bir üniversite kazandırılmasıyla ilgili projenin bir parçası olarak değerlendirilen konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, 'Burada hayal ettiğimiz şey, niteliği ile öne çıkmış bir üniversite. On binlerce öğrenciden ziyade, nitelikli çıktılar sağlayacak kaliteli bir okul olsun' dedi.

Mecliste Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi Yerinde Dönüşümü Projesi Zemin Etüt Çalışmalarına ilişkin protokol hazırlanması konusu da yer aldı. Bu madde özelinde yapılan görüşmelerde, Üniversitenin mevcut yerinde bir dönüşüme gireceği açıklandı.

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Meclis toplantısı ödül töreniyle başladı. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ulusal ya da uluslararası müsabakalarda İnegöl'ü temsil ederek başarılar elde eden sporcular Mecliste misafir edildi. Bu 3 aylık sürede Spor Tırmanış ve Oryantiring olmak üzere 2 ayrı branşta toplam 14 sporcu ile 1 antrenörün çeşitli başarılar elde ettiği açıklandı. Milli Takım ve aynı zamanda İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış Antrenörü Bülent Aktaş ile sporcular; Mustafa Talha Bilge, Metehan oğuz, Bilal Eltutan, Sefa Yaman, İlker Toy, Ege Alp, Yusuf Hamza Başyiğit, Nurberru Bilgen, Nehir Karakoçak, Yusuf Doğan, Rüzgar Efe Ateş, Demir Kağan Güneş, Zeynep Şeker ve Alperen Şeker'e elde ettikleri başarılardan ötürü hediye takdim edildi.

'İNEGÖL'DE SPORLA TANIŞMAMIŞ HİÇBİR ÖĞRENCİMİZ KALMASIN İSTİYORUZ'

Belediye Başkanı Alper Taban, 'Şehrimiz ve meclis üyelerimiz adına antrenörümüz ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Güzel işler başarıyorlar. Biz İnegöl'de sporla tanışmamış hiçbir öğrencimiz kalmasın istiyoruz. Kim hangi branşı istiyorsa bunun eğitimini alsın, içerisinde yer alsın. Tekrar tüm sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum' dedi.

Sporcuların ödül töreni sonrası meclis gündemine geçildi. Meclisin 15'inci maddesinde 'Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi Yerinde Dönüşümü Projesi Zemin Etüt Çalışmalarına İlişkin Protokol Hazırlanması' konusu yer aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, 'Bu geçen dönem de çalıştığımız, İnegöl'e butik ve nitelikli bir üniversite kazandırılmasıyla ilgili projenin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Üniversite çok daha kapsamlı, büyük kampüsler içerisinde şehrin farklı yerlerinde de değerlendirilebilir ancak bunu geçen dönem gerek üniversitenin içindeki öğretim görevlileriyle gerek rektörlükle gerekse de paydaşlarla yaptığımız değerlendirmelerde en hazır ve ilerleyebileceğimiz noktanın burası olduğu yönünde kanaat oluşturmuştuk. Burada hayal ettiğimiz şey, niteliği ile öne çıkmış bir üniversiteydi. On binlerce öğrenciden ziyade öğrenci sayısının yeterli miktarda bu şehrin ihtiyacı olan insan sayısını karşılayacak ve beraberinde nitelikli çıktılar sağlayacak kaliteli bir okul olsun. Öğrenciler için de kaliteli, nitelikli bir üniversiteye geliyorum diyerek buraya gelsin. Örneklere baktığımızda 45-46 bin metrekarelik alanlarda hizmet veren üniversiteler var. Bizim de alanımız 43 bin metrekare. 200-300 bin metrekare yerler de bulunur ama bu yerler muhtemelen şehrin çok çok dışında olacaktır. Burada da yol ve ulaşım gibi sorunlar oluşacaktır' dedi.

ZEMİN ETÜDÜ KONUSUNDA DESTEK VERİLECEK

Burada eğitim devam ederken mevcut alanın önce bir plan tasarımının çıkarılarak sonrasında da yol haritasının belirlenmesini istediklerini kaydeden Başkan Taban, 'Ancak önümüzde bir dönüşüm planı olması gerekiyor. Uludağ Üniversitemiz de bu işi bir firmaya verdi. Bizlerden de zemin etüdü noktasında destek istiyorlar. Bu maddeyi de bu sebeple meclisimize getirdik. Önce bu protokolü yapmamız lazım' diye konuştu. Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gruplarının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Öte yandan, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi Yerinde Dönüşümü Projesine ilişkin İnegöl Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından da bir açıklama yapıldı. İnegöl Belediyesi'nin üniversite yerleşkesinin yerinde dönüşümü için ikinci adımı attığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İnegöl Belediyesinin BEBKA Fizibilite Desteği programından 2019 yılında aldığı destek kapsamında, Haziran 2020'de içerisinde kurulması yönünde beklentilerin olduğu yeni üniversiteye dair detayları da barındıran bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor kapsamında yeni bir üniversite kurulmasının ortaya çıkaracağı ciddi mali yük ve sürdürülebilirlik endişeleri, Dünya'da gelişen ve değişen eğitim trendinin vizyonu, Bursa Uludağ Üniversitesi ile İnegöl Belediyesini mevcut kampüsümüzün yerinde dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve yeni fakültelerle ihtiyaçlara cevap veren üniversite çalışmalarına yönlendirmiştir. Ülkemizde ve Dünya'da; teknik yönü ağırlıklı, öğrenci sayısı ve kampüs m2'si ile değil, akademik çalışmalarla elde ettiği kazanımlarla ön plana çıkan, bölgesel ve ulusal beklentilere katma değeri yüksek bir şekilde katkı sunan sürdürülebilir eğitim projeksiyonu önem kazanmaktadır. Fiziksel donatı unsurlarına eğilimin azaldığı, eğitim teknolojilerinin giderek yaygınlaştığı, bürokraside dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde, eğitimin gelecek vizyonu odaklı bakış açısı kapsamında mevcut kampüsün yerinde dönüşümünün gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.'

2. ETABA GEÇİLDİ

'İnegöl Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ve 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 'Yeni üniversitenin kazandırılması ve mevcut üniversitenin geliştirilmesi için lobi faaliyetleri gerçekleştirmek' faaliyeti kapsamında 14.02.2022 tarihinde 1980 yılında inşa edilen Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinin yerinde dönüşümü odaklı master plan hazırlanmasına yönelik çalışmalara Bursa Uludağ Üniversitesi ile koordineli bir şekilde başlanmıştır. Toplam 3 etap olarak planlanan proje kapsamında ilk etap, Mimarlık Fakültesi ile koordineli bir şekilde 14.03.2023 tarihinde tamamlanmıştır. İlk etap çalışmaları kapsamında 3 avan proje hazırlanmıştır. İlk etap çalışmaları kapsamında, yerinde dönüşüm sürecinin bölgesel etki düzeyine dair fizibilite gerçekleştirilmiştir. Fizibilite çıktıları doğrultusunda; 43.295,95 m2 olan proje sahanın halihazırda verimsiz kullanıldığı, genişleme alanları ile birlikte takip eden dönemlerde oluşturulabilecek İnegöl Üniversitesi için yeterli rezerv alana sahip olduğu, KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Erkek Öğrenci Yurdu ile olan güçlü bağının öğrencilerin kampüs kullanımı ve konaklama ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından fayda sağlayacağı, saha çevresinde kentsel dönüşüme ihtiyaç duymayan yapılaşmaya sahip olması, Ahmet Türkel Çevre Yolu ve Mahmut Esat Bey Caddesi kesişimi odaklı ulaşım ve otopark sorunu olmayacağı, mevcut donatıların ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle güçlendirmenin ciddi maliyet oluşturacağı, arsa tahsisi, altyapı imalatları gibi çeşitli olası giderlerin önüne geçileceği gibi çeşitli teknik veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda projenin II. Etabına 11.02.2025 tarihinde geçilmiştir.'

HER ŞEYİ İLE EKSİKSİZ BİR YERLEŞKE OLUŞTURULACAK

'Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın saha ziyaretleri ve ilk etap odaklı yapılan çalışma sonuçlarının değerlendirildiği koordinasyon toplantısı neticesinde, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde mevcut kampüsün üç etaplı bir şekilde yerinde dönüşümünün gerçekleştirilebilmesi için projelendirme hizmeti alımı ihalesinin yapılması yönünde karar alınmıştır. Bu süreçte de İnegöl Belediyesinin zemin etüt çalışmalarına destek olması kararlaştırılmıştır. Zemin etüt çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için Belediye Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca Belediye Başkanımızın yetkilendirilmesi ve konunun Belediye Meclisince değerlendirilerek protokol imzalama yetkisi verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 03.12.2025 tarihinde konu Aralık ayı olağan meclis toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. İkinci etabın tahmini tamamlanma tarihinin 2026 yılı sonu olduğu öngörülmektedir. Projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından dönüşüme uygun konsept projelerin yapım sürecine geçilecek olup bu etap 3. Etap olarak adlandırılmaktadır. III. Etap kapsamında hâlihazırda İnegöl İşletme Fakültesi ve İnegöl Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu mevcut yerleşkemizin rezerv alanlarının da işlevsel kullanılarak bünyesinde; derslikler, atölyeler, konferans salonu, idari ofisler, kütüphane, kafe, etkinlik alanları ile şehrimize gelen öğrencilerimizin keyif alacağı yeni bir yerleşkeyi Üniversitemizle birlikte dönüştürme gayreti içerisindeyiz.'