'Engelsiz Yıldırım' hedefiyle; özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve sosyal yaşamın içinde tutacak çalışmalar gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de özel bireyleri unutmadı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde mesaisini özel bireylere ayırdı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, burada eğitim gören özel çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi.

Yakından ilgilendiği çocukların eğitim süreçlerini takip eden Başkan Yılmaz, ailelerle de sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi. Başkan Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü Başkanlık koltuğuna da sembolik olarak özel çocuk Cemalettin Altıntaş'a emanet etti. Başkan Oktay Yılmaz daha sonra ise Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu Özel Öğretim Sınıfı öğrencilerini ve öğretmenlerini makamında misafir etti. Başkan Yılmaz yakından ilgilendiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Başkan Oktay Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Bursa İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü de ziyaret etti. Burada işitme engelli kadınlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, kooperatif kurmak istediklerini belirten kadınlara tam destek sözü verdi.

3 BİN 361 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada 'Engelsiz Yıldırım' hedefiyle çalıştıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Özel gereksinimi bulunan kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmak, onların sosyal hayatın her alanında yer almalarını sağlamak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Yıldırım Belediyesi olarak yalnızca bugün değil, yılın her günü engelli bireylerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Özel vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve danışmanlık desteği, tekerlekli sandalye yardımı, erişilebilirlik çalışmaları ve sosyal etkinlik programları düzenliyoruz. Engelsiz Yaşam Okulumuz'da binlerce özel öğrencimize eğitim veriyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimiz'de de yine özel sporcular yetiştiriyoruz ve özel eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimiz'de 3 bin 361 özel gereksinimli evladımıza eğitim verdik. Ayrıca 'Engelsiz İstihdam' projemizle de özel vatandaşlarımızı meslek ve iş sahibi yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi, öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu'ndan 25 öğrenciyi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde misafir ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Programa katılan özel öğrenciler, uzay ve astronomi temalı atölyelerde hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Etkinlikte çocuklara gezegenler, yıldızlar ve temel astronomi kavramlarını tanıtan interaktif eğitimler verildi. Uzay simülasyonları ve uygulamalı etkinliklerle desteklenen program, çocukların beğenisini kazandı.