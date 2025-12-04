Ordu Büyükşehir Belediyesi rüzgar, yağmur ve geçmiş yıllardaki kar yağışları gibi doğal etkenlere bağlı olarak zarar gören, kurumuş, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçların temizlenmesi için çalışma başlattı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da zaman zaman etkili olan rüzgar, yağmur ve geçmiş yıllardaki kar yağışları gibi doğal etkenlere bağlı olarak birçok ağaç zarar gördü.

Bu ağaçların tehlike arz etmesi, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış olması nedeniyle devreye giren Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ekipleri olası olumsuzlukları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, il genelinde yan yatmış ve yıkılma tehlikesi olan ağaçları tespit ederek can ve mal güvenliği için budama ve temizlik çalışması gerçekleştirecek. Durumu sebebiyle kaldırılması gereken ağaçların yerine ise yeni ağaçlar dikilecek.