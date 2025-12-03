Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde adeta bir mesaj niteliğinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Zabıtası ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde adeta 'mesaj' niteliğinde bir denetime çıkarak engelli rampaları, engelli yürüyüş şeridi ve vatandaşların yaya alanlarını araçlarıyla ya da tezgahlarıyla işgal edenlere tek tek işlem uygulandı.

İHLALLERE İŞLEM UYGULANDI

Denetimlerin bir kolunda iş yeri önü işgalleri denetlendi ve engelli bireylerin yürüyüş şeritleri ile tüm vatandaşların yaya yolları tek tek kontrol edildi.

İş yerleri ile ana caddelerin önünde engelli rampalarına geçişleri hatalı araç parklarıyla engelleyen sürücülere tek tek işlem uygulandı. Ayrıca engelli park yerlerini haksız yere işgal edenlere de işlem yapıldı.

YAYA YOLLARININ TEZGAHLARLA İŞGALİ

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamını kolaylaştırmak ve şehir genelinde güvenli hareket imkânı sağlanması için yapılan çalışmada kaldırımlarda yaya yollarını tezgahlarıyla kapatan işletmecilere mevzuata göre işlem yapıldı.

Ekipler ayrıca vatandaşlara özel gereksinimli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları, vatandaşların özel bireylere yardımcı olmak konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini anlatarak uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha konforlu bir sosyal yaşam sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu vesileyle tekrar özel bireylerimize saygı göstermek ve onların hayatlarının erişilebilirliği konusunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını temenni ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.