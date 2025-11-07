Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Yazarın Kaleminden, Çocukların Hayaline' etkinliğinde Yazar Pelin Güneş çocuklarla bir araya getirdi.

MUĞLA(İGFA) - Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Banda Kitapevi iş birliği ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Yazar Pelin Güneş ile Söyleşi ve İmza Günü etkinliği gerçekleştirildi.

6-8, 9-12 yaş, çocuk-gençlik kategorilerinde eserler yazan, daha sonra çocuk edebiyatına yönelen, mizah yüklü kalemiyle Türk Edebiyatı'nda kendine has bir üslubu bulunan yazar Pelin Güneş 'Yazarın Kaleminden, Çocukların Hayaline' etkinliği ile Muğla'da çocuklarla buluştu. Muğla'nın farklı okullarından gelen öğrenciler Yazar Pelin Güneş ile sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

Güneş, çocukların merak dolu sorularını yanıtlayarak, yazmanın yalnızca kelimelerle değil, düş gücüyle de bir yolculuk olduğunu vurguladı. Etkinlik sonunda minik katılımcılar, sevdikleri yazarla fotoğraf çektirip kitaplarını imzalatarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültürle, sanatla ve edebiyatla buluşması için benzer etkinlikleri yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyor.

BAŞKAN ARAS: 'GELECEĞE YAPILACAK EN BÜYÜK YATIRIM ÇOCUKLARA YAPILAN YATIRIMDIR'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, onları düşünmeye, üretmeye ve sorgulamaya teşvik eden her etkinlik bizim için çok kıymetli. Çünkü geleceğe yapılacak en büyük yatırım, çocuklarımızın düş gücüne, yaratıcılığına ve özgüvenine yapılan yatırımdır. Muğla'yı kültürün, sanatın ve edebiyatın buluştuğu bir kent haline getirme hedefimiz doğrultusunda bu tür buluşmaları artıracağız.'