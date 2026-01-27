Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 300 milyon TL'lik yol yatırımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yatırımlarına devam ederek vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Datça'nın ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başlattığı 300 milyon TL'lik yatırım programı kapsamında 53 bin metre uzunluğundaki yol ağında; yağmursuyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme çalışmaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

DATÇA ÇEVRE YOLU'NDA YAĞMURSUYU VE YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yol yapım programı doğrultusunda Datça Çevre Yolu'nda yağmursuyu altyapısı imalatlarına başlandı. Çalışmalar kapsamında yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak.

YOLLAR ETAP ETAP YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Datça Merkez'de muhtelif yollarda Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında sıcak asfalt çalışmaları, Kazım Yılmaz Caddesi'nde sıcak asfalt imalatı, Müzreki Sokak'ta (543. Sokak) yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı yapıyor.

Reşadiye-Mesudiye yol ayrımında zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışmaları, Mesudiye-Palamutbükü yolu ile Yaka - Yazıköy yolunda zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları yapılacak.