Antalya'da engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin kent yaşamına tam, eşit ve bağımsız katılımını amaçlayan çalışmalar, somut başarılarla taçlanmaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Valiliği Başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen erişilebilirlik izleme ve denetleme çalışmaları kapsamında, il genelinde bugüne kadar 2 bin 319 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlendi.

Yapılan son denetimler sonucunda belge almaya hak kazanan 6 ayrı kurum ve kuruluşa, 13 adet Uluslararası Erişilebilirlik Belgesi takdim edildi.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen törende, Büyükşehir Belediyesi'ne ait CAF marka 107 no'lu raylı sistem taşıma aracı, erişilebilirlik kriterlerini başarıyla yerine getirerek belge almaya hak kazanan örnek uygulamalar arasında yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR'İN SERTİFİKA SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Uluslararası Erişilebilirlik Belgesi, Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek tarafından teslim alınırken, törende Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olan Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural da yer aldı.

Böylece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerinin aldığı Uluslararası Erişilebilirlik Sertifikası sayısı 28'e yükseldi.

ULAŞIMDA ENGELSİZ VE GÜVENLİ YOLCULUK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin erişilebilirlik alanında kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalar, yalnızca ulusal değil uluslararası düzeyde de takdir görüyor.

Raylı sistem araçlarında engelli bireylerin güvenli, konforlu ve bağımsız şekilde seyahat edebilmesini sağlayan düzenlemeler, kentte herkes için eşit ulaşım hedefinin güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor. Hayata geçirilen bu uygulamalar, Antalya'yı Türkiye genelinde erişilebilirlik konusunda örnek gösterilen şehirler arasına taşıyor.