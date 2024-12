Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi, 77 yaşındaki üyesi Fevzi Besli’nin okulu oldu. Milas Sağlık Koleji’nin ilk mezunlarından olan Besli, Açıköğretim ile Lisans eğitimini tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Yaşlıların sosyal hayata katılımını sağlayan, çeşitli etkinliklerle el becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evleri, koca çınarlara farklı imkânlar tanıyor. Bu imkânlardan faydalanan 100 Yaş Evi üyesi Fevzi Besli, 77 yaşında lisans eğitimini yıllar sonra 100 Yaş Evi sayesinde tamamladı.

77 yaşındaki 100 Yaş Evi üyesi Fevzi Besli, 100 Yaş Evi’ndeki bilgisayar odasında 2 yıllık uzaktan eğitim sürecinin başlangıcını şu şekilde ifade etti, Besli, “Yıllar önce önlisans eğitimimi tamamladıktan sonra bana ‘Lisans eğitimini tamamlayamazsın.’ dediler. ‘Bilgisayar kullanma yeteneğin yok, olmaz’. diyenler oldu. Fakat başardım ve 100 Yaş Evi sayesinde lisans eğitimimi tamamladım.”

“Başladığım işi yarım bırakmak istemedim.” diyen Besli, “Eğitimimi lisansa yükseltmemin bana herhangi bir maddi katkısı yok. Fakat niye yaptım derseniz, başladığım işi yarım bırakmak istemedim derim. Kendimi test ettim, 20’li yaşlarımda yapabildiğimi 77 yaşımda da yapabilecek miyim diye düşündüm ve başardım.” şeklinde konuştu.

Her çarşıya indiğinde 100 Yaş Evi’ne uğradığını belirten Besli, süreci şu cümlelerle aktardı, “Buraya gidip geliyordum, arkadaşlarım bilgisayar odasında internette dolaşıyordu. Bir anda nasıl daha faydalı bir şekilde kullanabilirim burayı dedim ve araştırdım. Seçeneklerimi göz önünde bulundurarak Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nü seçerek önlisans eğitimimi lisans olarak bitirdim. Zor ve stresli bir 2 yıl geçirdim. Hem 100 Yaş Evi’ndeki arkadaşlarım hem de Atatürk Üniversitesi’nden bana yardımcı oldular. Süreci herkesin desteğiyle bitirdim. Mükemmel bir hazdı ve başarıydı. Bizim evimizde internette olmadığı için 100 Yaş Evi işimi çok kolaylaştırdı.”

Muğla’da aradıkları huzuru bulan ve Büyükşehir Belediyesi’ne eşini ve kendini emanet ettiğini söyleyen Besli, “Biz Milas’ta, İstanbul’da ya da köyümüzde bile yaşayabilirdik. Ama biz Muğla’da huzur bulduk. Yaşımız gereği artık her ihtimali düşünüyoruz. Bu sebeple bize bu güzel hizmetleri veren ve her an yanımızda olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne kendimizi emanet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’a da bu hizmetleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.