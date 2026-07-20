Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesi Ayazkıyı Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Gündüz Bakımevi Projesi'nde sona yaklaştı.

MUĞLA (İGFA) - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Ula'nın Ayazkıyı Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Gündüz Bakımevi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

22 milyon 704 bin TL sözleşme bedeline sahip projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'a ulaştı. Sonlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gündüz bakımevi hizmete sunulacak.

65 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ MODERN VE ERİŞİLEBİLİR YAPI

Doğayla uyumlu mimari anlayışla tasarlanan gündüz bakımevi, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamında vakit geçirebilmeleri amacıyla planlandı.

Toplam 65 öğrenci kapasiteli tesiste alt katta idari birimler ile yemekhane, üst katta ise 4 sınıf bulunacak.

Proje kapsamında bina, engelli bireylerin erişimine uygun şekilde tasarlanırken, çocukların açık ve kapalı alanları güvenli ve konforlu biçimde kullanabilecekleri işlevsel yaşam alanları oluşturuldu.

﻿GÜNDÜZ BAKIMEVİ SAYISI 9'A ULAŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Fethiye, Ortaca, Yatağan, Bodrum, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde hizmet veren toplam 9 gündüz bakımevinin ardından, Ula Ayazkıyı Gündüz Bakımevi'ni de kısa süre içerisinde hizmete açmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN ARAS: 'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında büyümesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, gündüz bakımevlerinin hem çocukların gelişimine katkı sunduğunu hem de ailelerin yaşamını kolaylaştıran önemli bir sosyal belediyecilik hizmeti olduğunu ifade etti.