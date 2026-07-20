Bursa İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, Pazar akşamı Hikmet Şahin Kültür Parkı kameriyeler bölgesinde gerçekleştirilen çadır etkinlikleri ve çocuk şenlikleriyle son buldu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 39'uncusunu düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali, Pazar günü tamamlandı. 13 Temmuz Pazartesi günü yapılan kortejle başlayan ve 7 gün 7 gece boyunca şehirde adeta bir kültür şöleni yaşatan festival, on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

İNEGÖL'DE DOLU DOLU BİR HAFTA

İlk günden itibaren ilçe halkının ve çevre şehirlerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, İnegöl'e dolu dolu bir hafta yaşattı.

Bir yandan amfi tiyatroda yerel ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterileri, bir yandan kameriyeler bölgesinde kültür derneklerinin örf, adet ve ananelerini yaşattıkları çadırları, bir yandan alışveriş ve tanıtım stantları, diğer tarafta festival coşkusunu şehrin dört bir yanına yayan dış park gösterileri, konser ve festival alanındaki çocuk etkinlikleriyle 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali 7'den 77'ye her yaştan bireye muhteşem deneyimler sundu.

FESTİVAL ETKİNLİKLERİNE 200 BİNİ AŞKIN KATILIM SAĞLANDI

22 kültür derneğinin kendi kültürlerini yaşattığı ve tanıttığı çadırlar bölgesiyle birlikte 11 yerel dernek amfi tiyatroda halk dansları ekipleriyle yöresel danslarını sundu.

Yurt dışından ise bu yıl 9 ülke misafir edildi. Toplamda 200'ü aşkın dansçının yer aldığı; Başkurt Özerk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya ve Mısır halk dansları ekipleri, İnegöl'de kendi kültürel danslarını sahneye taşıdılar.

İlk akşamdan itibaren her akşam farklı gösterilerle İnegöllülerin buluştuğu Amfi Tiyatro, 2 gece ise 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması heyecanıyla dolup taştı.

Çadırlar bölgesinde ise her akşam farklı derneklerin eğlenceleriyle hem bölge insanları hem İnegöllüler kültür paylaşımını yaşayıp doyasıya eğlendi. Alışveriş ve tanıtım stantları her akşam binlerce kişiyi ağırladı. Festivalin en coşkulu gecelerinden biri ise Grup İmera konseri oldu.

On bini aşkın kişinin katıldığı konser, büyük beğeni topladı. Her akşam festival alanında çeşitli çocuk etkinlikleriyle festival coşkusu 7'den 77'ye yaşatıldı. 7 günlük organizasyonda, festival etkinliklerine toplamda 200 bini aşkın katılım sağlandı.