Sadece ilçeye değil bölgeye de basketbolu sevdiren Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, sezon öncesi kadro hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmaları devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol, yeni sezon öncesinde önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.KOCAELİ (İGFA) -Kurulduğu günden bu yana Çayırova’ya iki şampiyonluk kupası ve sayısız başarı kazandıran, sadece ilçeye değil bölgeye de basketbolu sevdiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonu öncesinde kadro hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yeni sezonda hedefi şampiyonluk ve Türkiye Basketbol Süper Ligi olan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, önemli isimleri kadrosuna kattı. İç transferde ilk olarak geçtiğimiz sezon da takımın formasını giyen Pivot Jamari Traylor’la kontrat tazeleyen Çayırova Belediyesi, yerli olarak da tecrübeli ve genç yetenekleri de yeni sezon öncesinde renklerine bağladı.

TECRÜBELİ VE GENÇ İSİMLER KADROYA EKLENDİ

Bu bağlamda geçtiğimiz yıl Trabzonspor’la TBL’de şampiyonluk yaşayan Can Uğur Öğüt’le anlaşan Çayırova Belediyesi, yine TBL’nin yıldız isimlerinden tecrübeli basketbolcu Hakan Yapar’ı da kadrosuna kattı. Kariyerinde süper lig ve Eurocup tecrübeleri bulunan Erdi Gülaslan’la da kontrat imzalayan Çayırova Belediyesi, geçtiğimiz sezonu süper ligde geçiren Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al’la da anlaşma sağladı. Transfer çalışmalarına doludizgin devam eden Çayırova Belediyesi, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Berkay Candan, Ahmet Kutay Güneş, Doğukan Şanlı ve Tarık Sezgün’le anlaştı.

ROBERTO GALLİNAT’LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yabancı kısa rotasyonu için ince eleyip sık dokuyan Çayırova Belediyesi, tercihini de Roberto Gallinat’tan yana kullandı. Avrupa basketboluna Danimarka Ligi’yle adım atan ve burada MVP olma başarısını gösteren Gallinat, son olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka formasını da giymişti. Çayırova Belediyesi Basketbol’dan konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Roberto Gallinat’a hoş geldin der, formamız altında üstün başarılar dileriz” denildi.

Öte yandan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih de netlik kazandı.

Bu sezon hedefi şampiyonluk olan ve başarılı bir sezon geçirme hedefi bulunan Çayırova Basketbol Takımı, 4 Ağustos’ta başlayacak antrenmanların ardından, yeni sezona iyi bir başlangıç yapma hedefinde.