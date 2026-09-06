İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden İBB Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. 6 branşta mücadele eden 18 İBB Spor Kulübü sporcusu, 8 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 Akdeniz Oyunları'nda İBB Spor Kulübü sporcuları; güreş, taekwondo, badminton, judo, cimnastik ve karate branşlarında Türkiye adına mücadele etti.

Güreşte Yunus Emre Başar, Zeynep Yetgil Kamal ve Elvira Süleyman Kamaloğlu; taekwondoda Elif Sude Akgül ve Işıl Zafer; badmintonda Neslihan Arın; judoda Tuana Gülenay ile cimnastikte takım müsabakalarında Alperen Ege Avcı altın madalya kazandı.

Güreşte İsmail Küçüksolak ve Kadriye Koçak gümüş madalyanın sahibi olurken; taekwondoda Hüseyin Berat Demircioğlu, judoda Salih Yıldız ve Vedat Albayrak, cimnastikte Alperen Ege Avcı ile karatede Fatma Çekiç ve Uğur Aktaş bronz madalya elde etti.

TÜRKİYE 111 MADALYAYLA TAMAMLADI

2026 Akdeniz Oyunları'na 29 branşta 334 sporcuyla katılan Türkiye, organizasyonu 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla tamamladı.