Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Milas Belediyesi üreticilere fidan desteği sağlıyor.

MUĞLA (İGFA) - Tarımın güçlenmesi ve artan maliyetler karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçilerin yanında olan Milas Belediyesi talepte bulunan ve uygun şartları sağlayan üreticilere yüzde 50 hibeli zeytin, mandalina, portakal, limon, kayısı, ceviz, incir, şeftali ve armut fidanı desteğinde bulunacak.

Toplamda 9 farklı ürünün desteklemesinin yapılacağı projeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 2-10 Şubat tarihlerinde Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapabilecek.

Başvuru yapacak vatandaşlardan Kimlik Fotokopisi, tapu ya da ÇKS Belgesi istenirken, arazinin kendisine ait olup en az 1 en fazla 5 dekar destekleme yapılacağı belirtiliyor.

Desteklemeler hakkında 0252 512 37 77 / 244-245 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.