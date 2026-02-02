Ankara Büyükşehir Belediyesi, baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine uygun hâle getirmek için kent genelinde çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 50 bin adet baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasının tamir edilmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bulvar ile cadde ve sokaklarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, zamanla yol seviyesinin altında ya da üstünde kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol kotuna uygun hâle getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yol yapım ve kavşak düzenleme çalışmalarına devam ederken diğer yandan da altyapı sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik müdahalelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, baca kapakları ve ızgaralar da tek tek elden geçiriliyor. Çalışmalar, merkez ilçelerde kırıcılı makine, asfalt kesme aracı, asfalt robotu, kamyon ve kamyonet olmak üzere toplam 5 iş makinesi ile yürütülüyor.

HEDEF: 50 BİN NOKTADA MÜDAHALE

Yenimahalle'de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Denetim Görevlisi Mehmet Erdem, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

'Zamanla yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine uygun hâle getiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla vatandaşlarımızın günlük ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli hâle getiriyoruz. Şu anda yaklaşık 5 ayrı noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 50 bin adet baca ve ızgarayı tamir etmeyi hedefliyoruz.'