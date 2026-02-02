Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Refakatçi Hizmeti ile yalnız ve dezavantajlı hastalar tedavi süreçlerinde yalnız bırakılmayacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü arasında, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 'Refakatçi Hizmeti' protokolü imzalandı. Gaziantep'te sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek protokolün imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin katıldı.

İmzalanan protokol ile Gaziantep il sınırları içerisinde yaşayan, yalnız yaşayan, sosyal desteği bulunmayan veya maddi ve sosyal açıdan dezavantajlı hastaların refakatçi ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje sayesinde hasta yakınlarının günlük yaşam ve iş yükünün hafifletilmesi, hastaların tedavi süreçlerinde yalnız kalmaması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Refakatçi hizmeti; kamu hastanelerinde yatarak tedavi gören, 18 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan ya da sosyal desteği bulunmayan hastalar ve hasta yakınlarına sunulacak. Hizmetten yararlanacak kişiler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygun görülen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal incelemesi yapılan bireyler arasından belirlenecek.

Yeni doğum yapmış hastalar, 65 yaş ve üzeri bireyler, yoğun bakım hastaları, demans ve ileri bilişsel bozukluğu bulunanlar ile psikiyatrik yatışı olan hastalar ise hizmet kapsamı dışında tutulacak.

Refakatçi hizmeti, her hasta için yılda en fazla 5 gün süreyle, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında verilecek. Başvurular, hastanelerde bulunan Hasta Hakları Birimleri aracılığıyla alınacak ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan özel yazılım sistemi üzerinden değerlendirmeye alınacak.

'KİMSESİZLERİN KİMİ OLACAĞIZ'

İmza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Biz kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olacağız' diyerek başladığı konuşmasında, sağlık alanında Gaziantep'in önemli bir noktaya ulaştığını vurguladı. Şahin, hasta yakınlarından gelen refakatçi taleplerini dikkate aldıklarını belirterek, 'Bugün attığımız imza ile bu ihtiyaca çözüm üretiyoruz. Gaziantep'imize hayırlı olsun' dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise protokolün Türkiye genelinde örnek bir uygulama olduğunu belirterek, 'Hasta ve hasta yakınlarından en çok gelen taleplerden biri refakatçi konusuydu. Bugün bu ihtiyaca karşılık veren çok kıymetli bir adım atıyoruz' ifadelerini kullandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin de, projeye verdiği destekten dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, hizmetin hastaların tedavi süreçlerinde önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.