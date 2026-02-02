Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Finike ilçelerinde hortum ve fırtınadan zarar gören üreticilerin hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Hafta sonu da sahada mesai yapan ekipler, iki ilçede 6 mahallede toplam 145 bin metrekare sera naylonunu afetzede üreticilere teslim etti.

ANTALYA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, fırtına ve hortum sonrası seraları büyük zarar gören üreticiler, belediyenin desteğini memnuniyetle karşıladı.

Finikeli üreticiler, 'Gece gittiğimizde her taraf dağınıktı, seralarımız yollardaydı. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun zararlarımızı gidermeye çalışıyor. Yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz' sözleriyle teşekkürlerini dile getirdi.

Bir başka üretici ise, 'Hortum geldi, seraları yerle bir etti. Emekler gitti. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi imdadımıza yetişti' ifadelerini kullandı.

KUMLUCA'DA HASAR TESPİTİ

Kumluca Mavikent Yalı Mahallesi'nde yaşayan üretici Yunus Karaöz, 4 dönüm serasının hortum nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelerek hasar tespit çalışmasını gerçekleştirdi. Sonrasında naylon tedariğini bizlere sağladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun' dedi.

KEMER'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kemer ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmaları kapsamında sahaya çıkan ekipler, üreticilere ait seralarda meydana gelen zararları yerinde inceleyerek detaylı değerlendirmeler yaptı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri her zaman üreticilerin yanında olduğu vurgulandı.