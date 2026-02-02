Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni Ertuğrul Demirdirek, son yıllarda artan motosiklet kazalarıyla ilgili altın kuralları anlatırken, tüyolar da verdi. İşte dikkatle okuyacağınız söyleşimiz:

BURSA (İGFA) - Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni Ertuğrul Demirdirek ile İGF Haber Ajansı olarak dikkat çekecek bir söyleşi gerçekleştirdik. Son yıllarda artan motosiklet kazaları nedeniyle motosiklet sürücülerine altın kuralları anlatan Demirdirek, sürüşlerle ilgili önemli tüyolar da verdi.

-Hocam, sizi tanıyabilir miyiz?

Ertuğrul Demirdirek: Motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitmeniyim. Genç Osman Sürücü Kursu'nda eğitmenlik yapıyorum. Polis emeklisiyim. 28 sene görev yaptım, ondan sonra da bu işe başladım.

- Motor konusunda da tecrübelisiniz, emniyet teşkilatında da görev yaptınız.

Ertuğrul Demirdirek: Evet, 15 sene bir fiil motosiklet kullandım.

-Son yıllarda motosikletle ilgili kazalar çok oluyor. Motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir?

Ertuğrul Demirdirek: Motosiklet sürücüleri tehlikelere karşı savunmasızdır. Araç sürücüleri gibi dışlarında bir kabuk yoktur. Dengeleri yol yüzeyinin kalitesine, iyi gözlem yapmalarına bağlıdır ve diğer araç sürücüleri tarafından görünmezler. Sollamaya çıkarken, solladığı aracı sollarken büyük risk içindedir. O yüzden iyi gözlem yaparak diğer sürücülerin yaptığı hareketleri tahmin etme becerisini kazanması lazım. Bunun için de eğitim lazım. Olmazsa olmazımız ekipman.

-Motosiklet sürücülerinin üzerinde olmazsa olmaz ekipmanlar nelerdir?

Ertuğrul Demirdirek: Kaskımız full face olmalı, uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun olmalı. Arkasında yazar zaten, Avrupa'da kullanılan ECE 22.06. Bu olursa kaskımızı taktığımız zaman bağlarsak darbelere karşı kafamızı koruyabiliriz. Ülkemizde zaten kask ve eldiven zorunlu, diğer ekipmanlar zorunlu değil. Eldivenlerimiz dış tarafında ve iç tarafında korumalar olmalı, uzun konçlu olması lazım. Montumuzda da burada koruma var, ikisi birleşecek. Montumuz da sürtünmeye dayanıklı, omuz korumaları ve sırt koruması olmalı. Pantolonumuzla da bağlantısı olması lazım fermuarla. Burada da gösterebilirim, bellerimde koruma var. Dizlik, evet. Botumuzun da uzun olması lazım ki bu korumalarla birleşmesi lazım. Bot da uzun ve buradan birleşince darbeye maruz kaldığım zaman bizi yaralanmalardan önleyecektir.

-Sürücü kurslarında verilen eğitim yeterli mi?

Ertuğrul Demirdirek: Sürücü kurslarına verilen eğitimler yetersiz. 12 saatte bir katılımcı ne öğrenebilir? Hızımız zaten 20-30 kilometre. Bu sürücüler hiç mi 80'le 90'la gidip bir panik fren yapmayacak, bir engelden kaçmayacak, bir viraja girmeyecek? Buradan ehliyetini aldıktan sonra kurumlardan ehliyetini aldıktan sonra 2000-3000 kilometre kullandıktan sonra eğitim almalarını tavsiye ediyorum.

-Ana yollarda araçların arasından geçen motosikletler ve sürücülerin motosiklet sürücülerini fark etmemesinden dolayı kazalar meydana geliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz, ne yapılması lazım?

Ertuğrul Demirdirek: Şimdi bizim ülkemizde aralardan geçme, filtreleme diyoruz biz, filtreleme bizim ülkemizde yasak normalde. Ama Bursa trafiğini biliyoruz, çok yoğun. Zamandan kazanmak için, o trafiğe takılmamak için genellikle scooter falan kullanılıyor, araları kullanıyorlar. Ben de kullanıyorum ama dikkat ve temkinli olmak lazım. Araçların yapacağı yön değişikliklerini tahmin etmek gerekiyor. Bir boşluk varsa bir aracın oraya gireceğini tahmin etmek lazım, ona göre dikkatli, düşük hızda gitmemiz lazım.

-Kış şartlarında nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ertuğrul Demirdirek: Yağmurda sürüş zordur. Kask takıyoruz, yağmur yağarsa görüşümüz de kısıtlı. Ona göre takip mesafesini kuru havadan iki katına çıkarmamız lazım. Çünkü frenleme yaparsak zor dururuz, bunlara dikkat etmeliyiz.

-Motosiklet sürücüler için altın kural olarak neleri sıralayabiliriz?

Ertuğrul Demirdirek: Eğitim, ekipman, pratik. Eğitim al, hayatta kal. Ekipman çok önemli.

- Araç sürücülerine önerileriniz nelerdir?

Ertuğrul Demirdirek: Araç sürüp de gelip ehliyet alanlar var, dış trafiğe çıktığımız zaman onlar da isyan ediyor 'Biz de demek ki böyleymişiz' diyor. Motorcuları fark edin. Fark edin çünkü onların dışında bir kabuk yok. Size bir şey olmaz ama onlara olabilir.

-Türkiye'de motosiklet kullanan sayısı ne kadar?

Ertuğrul Demirdirek: 2002'den 2020'ye, pandemiye kadar ülkedeki motosiklet sayısı 1 milyondu. Pandemiden sonra bu kuryelik olayı çıktıktan sonra 2024'e kadar motosiklet sayısı 5 milyona çıktı. Tabii bu sayı çoğaldıkça kazalardaki oranlar da fazlalaştı. 2024 verilerine göre motosikletlerin yaptığı kaza yüzde 32 oranına, otomobillerinki de yüzde 41'e çıktı. Yüzde 15 kamyonetler ve azalarak böyle devam ediyor.

-Eğitimlerin az olduğunu, sürücü kurslarında ve sınavların yetersiz olduğunu söylemiştiniz. Bu konuda yetkililere ne önerirsiniz?

Ertuğrul Demirdirek: Vallahi eğitimli, güvenli ve ileri sürüş eğitimi almış hocalarla çalışmasını tavsiye ederim. Süresinin de uzatılmasını isterim, o 12 saatte adaya bir şey veremezsin. Daha da zorlaşması lazım bunun. Çalışacak alan da bulamıyorsun, küçücük bir pazar yerinde nasıl çalışacaksın? 50 tane 100 tane motor oluyor. Bir adaya bir panik fren, bir engelden kaçış, şehir içinde hiç mi yavaş sürmeyecek bu ada? Hiç mi kullanmayacak, araçların arasından geçiyor, hiç mi dönmeyecek? Bunların öğretilmesi lazım. Usta, işini bilen, eğitimli eğitmenlere ihtiyaç var.