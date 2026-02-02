İstanbul Maltepe Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Market projesi, yerel üreticiler ve kooperatifler nezdinde takdir toplamaya devam ediyor. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve yerel ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, Hatay Dayanışma Kooperatifi adına Serbay Mansuroğlu, Maltepe Belediyesi'ne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İSTANBUL (İGFA) - Meclis kürsüsünden okunan mektupta özellikle deprem sonrası dönemde yerel üreticilerin ayakta kalabilmesi için bu tür dayanışma modellerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Maltepe Belediye Meclisi'nin şubat ayındaki meclis toplantılarının birincisi, Maltepe Belediye Meclisi Birinci Grup Başkanvekili Nimet Karabulut'un Başkanlığı'nda Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karabulut, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarıyılının başladığını hatırlatarak 'Bu dönemin tüm öğrencilerimize ve büyük bir özveriyle emek veren eğitim emekçilerimize başarılar getirmesini diliyorum' diye konuştu.

Berat Kandili'ni kutlayan Karabulut, 'Komşularımızın Ramazan ayını bereket ve huzur içinde geçirebilmesi için çalışmalarımızı da tamamladık. Cumhuriyet Meydanı'mızda Ramazan çadırımız kurulacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı incitmeden ve onurunu koruyacak gerekli destekleri sağlayacağız. Ramazan ayının huzura, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

'DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMAK ORTAK SORUMLULUKTUR'

6 Şubat'ın Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Karabulut '11 ilimizi etkileyen bu büyük felakette yaşamını yitiren 50 bini aşkın yurttaşımızı saygıyla anıyorum. Depreme karşı dirençli kentler oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 6 Şubat depremlerinin anma programı 6 Şubat Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Bu programa tüm halkımızı davet ediyorum' diye konuştu.

HATAYLILARDAN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Hatay Dayanışma Kooperatifi tarafından Maltepe Belediyesi Meclisi'ne gönderilen teşekkür mektubu, meclis kürsüsünden okundu. Mektupta, özellikle deprem sonrası dönemde yerel üreticilerin ayakta kalabilmesi için bu tür dayanışma modellerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.