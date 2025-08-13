Muğla'da Milas Belediyesi tarafından ilçemiz sahil bölgelerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hazırlanan çalışma programları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler alanları vatandaşların kullanımına sunuyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde her bölgesinde vatandaşların rahatça seyahat edebilmesi için modern ve konforlu yolları hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, Türkevleri Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların tatillerini geçirmek için uğrak yerlerinden biri olan Türkevleri Mahallesi’nde yoğun bir şekilde yol yapım çalışması gerçekleştiren Milas Belediyesi ekipleri 20 bin m2’lik alanda 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışmalarına Ören Mahallesi’nde devam eden ekipler hem çocukların gönlünce eğlenecekleri alanlar yaratmak hem de vatandaşlarımızın spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri tamamladı.

Ören sahil bandında yoğun mesai yapan ekipler, oyun grubu zemini kauçuk döşemesi, oyun grubu ve spor aletleri kurulumlarını tamamlayıp vatandaşların kullanımına sundu. Yetişkinlerin ve çocukların açık havada daha aktif zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla oyun grupları ve spor aletleri kurulumu çalışmalarını gerçekleştiren ekipler sağlıklı yaşam alanları oluşturdu.