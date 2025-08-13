Ankara'da Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü kapsamlı peyzaj ve temizlik çalışmalarıyla yeşil alanların estetik ve işlevselliğini artırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla parklar, bahçeler ve kaldırımlar hem temizlendi hem de modern bir görünüme kavuşturuldu.ANKARA (İGFA) - Keçiörenlilerin daha sağlıklı ve huzurlu ortamlarda vakit geçirmesini hedefleyen belediye ekipleri; çim biçme, bitki dikimi, kameriye boyama, oyun alanlarının tadilatı ve tarihi büstlerin yıkanması gibi birçok işlemi titizlikle gerçekleştirdi. Yapılan peyzaj düzenlemeleri sayesinde ilçedeki park ve bahçelerde estetik görünüm ön plana çıkarıldı, yeşil alanların cazibesi artırıldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçede sürdürülen çevre düzenlemelerinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Keçiören’imizin her köşesini daha yaşanabilir, daha estetik ve daha temiz hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 51 mahallemizde sürdürdüğümüz peyzaj ve temizlik çalışmalarıyla parklarımız, bahçelerimiz ve kaldırımlarımız pırıl pırıl bir görünüme kavuşuyor. Amacımız, hem ilçemizin estetik görünümünü güçlendirmek hem de hemşehrilerimizin doğayla iç içe huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaktır.”

Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçeyi yeşil alanlarıyla öne çıkan, daha modern ve yaşanabilir bir şehir kimliğine kavuşturmak için her mevsim çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.