MUĞLA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Milas Belediyesi Başkanlık Makamı'na Semiha Altunkan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Emir Yiğit oturdu.

Okul arkadaşları Elif Aşçıoğlu, Eda Öztürk, Yasin Yazgu, okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte başkanlık makamına gelen Mehmet Emir Yiğit, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a çiçek takdim etmesinin ardından görevine başladı. Çocuk oyun alanlarının artırılması, okula spor malzemelerinin kazandırılması, Milas'ın tarihi yapısının korunması ve daha yeşil bir Milas için çalışmalar gerçekleştireceğini belirten Başkan Yiğit, birim müdürleri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek yapılması gereken çalışmalar noktasında talimatlar verdi. Ana Hizmet Binasında bulunan birim müdürlerini makama çağıran Başkan Yiğit, günlük çalışma programları, genel iş ve işleyiş hakkında bilgiler aldı.

Törende konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğumuzu temsili olarak Semiha Altunkan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Emir Yiğit'e teslim ettik. Öğrencimizin Milas'ta yapılmasını istediği çalışmaları dinleyerek projeleri üzerine konuştuk. Milas'ımızın bugünkü Belediye Başkanı Mehmet Emir Yiğit'e görevinde kolaylıklar diliyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum' dedi.

Başkan Topuz, konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencileri tek tek tanıyarak sohbet etti. Öğrencilerden geleceği dair hedefleri ve yapmak istedikleri meslek dalları hakkında bilgiler de alan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, öğrencilere hediyeler takdim etti. Gerçekleşen tören günün anısına çekilen fotoğrafların ardından son buldu.