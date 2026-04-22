Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kent genelinde otobüs, tramvay ve deniz ulaşımını ücretsiz yaparak vatandaşların bayram etkinliklerine kolayca ulaşmasını sağlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olacak. Bayram coşkusunu şehir genelinde artırmak adına Büyükşehir'e ait; otobüsler, tramvay ve deniz ulaşımı 23 Nisan Perşembe günü (yarın) Kocaeli genelinde ücretsiz hizmet verecek. Böylece çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlar, kent genelinde düzenlenecek törenlere, gösterilere ve etkinliklere kolaylıkla ulaşabilecek.

SEFER SAATLERİ TATİL GÜNLERİNE GÖRE

UlaşımPark bünyesindeki toplu taşıma araçları, bayram günü e-komobil.com ve kocaeli.bel.tr adreslerinde duyurulan pazar ve resmi tatil günleri sefer saatlerine göre hizmet verecek. Bununla birlikte, ücretsiz ulaşım uygulamasının kapsamına tüm hatlar dahil edilmeyecek. Özellikle şehirlerarası bağlantı sağlayan HAT 200 ve HAT 700, bu uygulamanın dışında tutulacak ve normal tarifesi üzerinden hizmet vermeye devam edecek.