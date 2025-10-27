Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Muğla Kent Diplomasisi ve Uluslararası Projeler Büyükşehir Belediyeleri Toplantısı', Akyaka'da gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıda büyükşehir belediyeleri, kent diplomasisinin geleceğini, uluslararası fonlara erişim stratejilerini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıya; Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mersin ve Şanlıurfa büyükşehir belediyelerinin temsilcileri katıldı. Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı İzmir Temsilciliği, MUSKİ ve Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris ve Menteşe belediyelerinin yetkilileri de toplantıda yer aldı.

KENT DİPLOMASİSİNDE YENİ PERSPEKTİFLER KONUŞULDU

Programın ilk gününde '21. Yüzyılda Diplomasiyi Yeniden Tanımlamak: Kent Diplomasisi ve Önemi', 'Yerel Yönetimlerde Dış İlişkiler Birimlerinin Etkisi ve Uluslararası İş Birliği Stratejileri' ve 'Uluslararası İlişkilerde Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi' başlıklı oturumlar düzenlendi.

İkinci gün ise 'Yerel Yönetimlerin Faydalanabileceği Fon İmkânları' ve 'Yerli ve Yabancı Finansmana Erişim Stratejileri' konuları interaktif sunumlarla ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal, 'Bu programda, dış ilişkiler birimleri uzun süredir faaliyet gösteren şehirlerle yeni kurulan birimler arasında tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Muğla, turizmde dünyanın önde gelen illerinden biri ve Başkan Ahmet Aras'ın liderliğinde diplomasi alanında ciddi bir mesafe kat edildiğini görüyoruz.' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak ise toplantının önemine dikkat çekerek, 'Amacımız ülkemizi ve şehirlerimizi uluslararası arenada nasıl daha etkin tanıtabileceğimizi belirlemek. Muğla'daki bu buluşma, bu anlamda çok değerli.' ifadelerini kullandı.

Emekli Büyükelçi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan da 'Başkan Ahmet Aras, uluslararası alanda lider bir kişilik. Muğla'yı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da örnek bir şehir haline getirdi.' dedi.

'DÜNYA KENTİ MUĞLA VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Erhan Ayaz, toplantıya 14 büyükşehir belediyesinin katıldığını belirterek, 'Başkanımız Ahmet Aras'ın 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' dedi.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Celal Cem Dengiz de, 'Programın amacı, Türkiye genelindeki başarılı dış ilişkiler birimlerinin tecrübelerini paylaşmak. Yerel yönetimler olarak yurt dışındaki her etkinlikte ülkemizi temsil ediyoruz. Hedefimiz hem Muğla'yı dünyaya tanıtmak hem de dünyanın en iyi örneklerini Muğla'ya kazandırmak.' ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, toplantının verimli geçtiğini belirterek, 'Amacımız, Muğla'nın doğasını, kültürünü ve insanını yerelden küresele uzanan güçlü ortaklıklarla geleceğe taşımak. Çalışmalarımızı şeffaflık, liyakat ve kamusal fayda ilkeleriyle sürdüreceğiz.' dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada kent diplomasisinin yeni bir anlayış gerektirdiğini vurgulayarak, 'Kent diplomasisi artık sadece şehirlerin dış ilişkilerini yürütmekle sınırlı değil; kültürel, ekonomik, çevresel ve insani değerlerin dünyayla paylaşılmasını sağlayan bir alan haline geldi. Muğla olarak biz de bu vizyonla hareket ediyoruz. Kentimizin doğasını, tarihini ve insanını koruyarak dünya kentleriyle güçlü bağlar kurmak istiyoruz.' dedi.

Başkan Aras, Muğla'nın sahip olduğu potansiyel ve evrensel değerlere olan bağlılığıyla yerelden küresele uzanan bir diplomasi dili geliştirebilecek güçte olduğunu ifade ederek, 'Muğla'dan dünyaya uzanan bir diplomasi köprüsü kurmayı hedefliyoruz.' dedi.