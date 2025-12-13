Bunlar da ilginizi çekebilir

1,46 milyar TL tarımsal destek hesaplarda

Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!...

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız.' dedi.

M.A.A. isimli sürücü dur ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece tutuklandı. Gereği yapıldı.

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

200 bin TL idari para cezası uygulayacağız,

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre DUR İhtarına Uymayan sürücülere;

Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2167 TL idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi?

Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 'Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.