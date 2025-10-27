Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen 'Etkili Ebeveynlik: Sevgi, Sınır ve Sorumluluk' başlıklı konferansta aileler, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma ve dengeli ebeveynlik üzerine önemli bilgiler edindi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, '2025 Aile Yılı' kapsamında düzenlediği 'Güçlü Aile Akademisi' serisinin ikinci oturumunda Çocuk Gelişim Uzmanı ve Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ı ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi, uzman isimleri bir araya getirerek aileden başlayan değişimle toplumun geleceğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Program kapsamında ebeveynlerin bilinçlenmesi, çocuklarla güçlü bağlar kurulması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Serinin ikinci oturumunda, Doç. Dr. Kangal'ın keyifli ve öğretici sunumu büyük ilgi gördü.

Çocukların büyüklerin her hareketlerinden örnek alarak hareket ettiklerini belirten Doç. Dr. Kangal, 'İnsan bedeninde dünyaya gelmiş olmak beni insan yapmaya yetti mi? Hayır. Çünkü beni insan yapan; bu hayatta kazandığım ahlaki, etik, sosyal, bilinçsel ve fiziksel becerilerdir. İnsan olunur mu yoksa doğulur mu? Biz insan olmayı öğreniyoruz, yani insan oluyoruz. Çocuk geliştirmenin en zor kısmı; onu uykuya, tuvalete ya da okula alıştırmak değildir. En zor kısmı, bir yetişkin olarak kendi davranışlarımı değiştirmek ve çeki düzen vermek zorunda olmaktır. Çünkü çocuk benden kopyalayacak, kendine yapıştıracaktır' dedi.

Çocuklarımıza pahalı hediyeler değil, sevgi dolu anlar verilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kangal, 'Çocuğunuzu yetiştirirken merhamet, iyilik ve hoşgörüyü öğretmediyseniz; o zeka ve yaratıcılık tehlikeli hale gelebilir. Kalbe iyilik, merhamet ve hoşgörü yerleşmeden başarıyı konuşamayız. Çocuğumuzu büyütürken onu anlamak, duygularını fark etmek ve çözüm önerileriyle yaklaşmak çok önemlidir. Bu üç mesajı 5 denemeden 3'ünde uyguladığınızda bile çocukta davranış değişikliği başlar. Çocuğun var olduğunu ve değerli olduğunu hissettirmek, ona sunduğunuz anılarla mümkündür. Mükemmel anne-baba yoktur, yeterince iyi ebeveyn vardır' diye konuştu.