Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları il genelindeki soğuk hava ve rüzgarların artması ile birlikte oluşabilecek baca yangınlarına karşılık uyardı.

MUĞLA (İGFA) - Kış aylarının başlamasıyla birlikte soba ve kalorifer kullanımının arttığı Muğla genelinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak baca bakımının hayati önemde olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yapılan açıklamada 'Eski yapıların bulunduğu bölgelerde çatlak, kırık veya gevşemiş bacaların ciddi tehlike oluşturduğu vurgulanarak, vatandaşların bacalarında herhangi bir hasar fark etmeleri halinde mutlaka uzman bir ustadan destek alınmalı. Kalitesiz kömür, ıslak odun veya yanıcı atıkların yakıt olarak kullanılmasının bacalarda kurum birikimini hızlandırdığını ve baca yangını riskini artıyor' denildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme Şube Müdürü Vekili Mustafa Çiftçi 'Baca içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılmasıyla tutuşarak alev almakta ve baca yangınları meydana gelmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Baca yangınlarının binaya sirayet etmemesi için bacaların çatlak olmaması, dış etkenlerden korunmuş ve yeterli yangın dayanımına sahip olması gerekir. Bacanızda sorun çıktığında İtfaiye (112) aranmalı' dedi.

BAŞKAN ARAS 'KÜÇÜK ÖNLEMLER BÜYÜK FELAKETLERİ ÖNLER'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kış aylarında artan soba ve kalorifer kullanımıyla birlikte baca yangınlarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Başkan Aras 'Baca yangınlarının büyük bir kısmı basit önlemlerle önlenebilir. Lütfen bacalarınızı düzenli olarak temizletin, doğru yakıt kullanın ve soba güvenliğine dikkat edin. Alacağınız küçük önlemler hem can hem mal güvenliğinizi koruyacaktır' dedi.