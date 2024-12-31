Muğla Büyükşehir Belediyesi “Her Kapıda Bir Fidan” projesi ile ücretsiz fidan dağıtımına 2 Ocak Perşembe günü başlıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da yaşanan orman yangınları sonrası üreticilerin, vatandaşların zarar gören bahçeleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi “Her Kapıda Bir Fidan” projesini başlattı.

Yangından etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere Büyükşehir Belediyesi il genelinde 110 bin ceviz ve zeytin fidanı dağıtımına 2 Ocak Perşembe günü Menteşe İlçesi’nde başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 258 bin meyve fidanı (zeytin, kestane, badem, ceviz, keçiboynuzu) dağıtarak yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde fidanlarının toprakla buluşmasını sağladı. Muğla’da yaşanan yangınlar sonrası üreticilerin ve vatandaşların zarar gören bahçeleri, tarlaları için Büyükşehir Belediyesi “Her Kapıda Bir Fidan” projesini Menteşe ilçesinde başlatıyor.

Dağıtım töreni Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi Muğla Büyükşehir Belediyesi fidanlığında 2 Ocak Perşembe günü saat 11.00’da yapılacak. Her “Kapıda Bir Fidan” projesi Menteşe ilçesinden sonra diğer ilçelerde de devam edecek.

BAŞKAN ARAS; “MİRASIMIZA, GELECEĞİMİZE, ÜRETİCİMİZE VE TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde yaşanan orman yangınlarının yaralarını sarmak, vatandaşların yanında olmak için başlattıkları “Her Kapıda Bir Fidan” projesi ile toprakların yeniden fidanlarla buluşacağını, tarım kenti Muğla’nın üretmeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Aras; “Şehrimizde yaşanan orman yangınları sonrası ekiplerimizle yangın bölgesindeydik. Özellikle vatandaşlarımızın arazilerinin, bahçelerinin, arı kovanlarının yangından zarar gördüğünü tespit ettik ve çalışmalarımızı başlattık. Öncelikle hayata geçirdiğimiz Her Kapıda Bir Fidan projemizle yangından zarar gören, Muğla’mız için çok önemli olan zeytin ve ceviz ağaçlarının yerine yenilerinin dikilmesini sağlayacağız. Tarım kenti Muğla’mızda çok değerli olan zeytin ve ceviz fidanları tekrar toprakla buluşacak. Üreten Muğla’mızın zeytin ve ceviz ağaçları aynı zamanda hemşehrilerimizin çocuklarına bırakacağı en değerli mirastır. Mirasımıza, geleceğimize, üreticimize ve toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.