Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ANKARA (İGFA) - Yurdun büyük bölümü bugün sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde artıyor.

Meteoroloji'nin 22 Ekim Çarşamba günü hava tahmin raporuna göre Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle yetkililer, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis etkili olabileceği kaydedilirken, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde biraz artacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edildi.

Rüzgarın ise güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.