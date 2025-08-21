Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşulların vatandaşlar üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla sosyal yardım kalemlerinde önemli artışlar gerçekleştirdi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri dikkate alınarak yapılan düzenlemelerle birçok yardım kaleminde yüzde 73,88 artış sağlandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara, öğrencilere, emeklilere, ihtiyaç sahiplerine ve çocuk sahibi ailelere yönelik sosyal yardım kalemlerinde, ENAG verileri doğrultusunda yüzde 73,88 oranında artış gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara, öğrencilere, emeklilere, ihtiyaç sahiplerine ve çocuk sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarda kayda değer düzenlemelere gitti. Bu kapsamda hanelere yapılan destek ödemeleri, emeklilere sağlanan destek, “Hoş Geldin Bebek” desteği ve “Kara Kış” yardımı, ENAG verileri doğrultusunda yaklaşık yüzde 70-75 oranında artırıldı.

ÖĞRENCİ VE VELİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ARTIŞ

Eğitim alanındaki desteklerde de önemli artışlar yapıldı. İlköğretim öğrencilerine verilen kırtasiye desteği, lise öğrencilerine yönelik destekler, üniversite öğrencilerine sağlanan dönemlik katkılar ile okul kıyafeti ve beslenme desteği, yeni düzenlemeyle birlikte ortalama yüzde 70’in üzerinde artırıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan artışlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, yaşanan ekonomik zorluklar karşısında vatandaşların yanında olmanın en temel görev olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla emeklilerimizin, öğrencilerimizin, yaşlılarımızın, ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve çocuklarımızın yaşamına destek olmayı sürdürüyoruz. Sosyal yardımlardaki artışlarla vatandaşlarımızın yaşam mücadelesine katkı sağlamayı ve gelecek nesillerin daha güvenli bir ortamda yetişmesine destek olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.