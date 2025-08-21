İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ A.Ş. ile Cakarta Çevre Yönetimi Şirketi (JAKPRO) arasında mutabakat zaptı imzalandı.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ ile Endonezya’nın başkenti Cakarta şehrinin Çevre Yönetimi şirketi (JAKPRO) arasında; düzenli depolama sahalarının işletilmesi, geri kazanım ve kompost üretimi, gemi atıkları, tıbbi ve endüstriyel atık yönetimi, kent ve deniz yüzeyi temizliği, enerji yönetimi ve karbon kredisi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımını, danışmanlık hizmetlerine yönelik görüşmeleri, teknik eğitimleri ve karşılıklı heyet ziyaretlerini kapsayacak mutabakat zaptı imzalandı.

Zaptın imzalanmasına tanıklık eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, 13 Nisan 2007’den bu yana Kardeş Şehir olan iki kent arasındaki iş birliklerinin üst seviyeye çıkarılması konusunda görüş birliğine vardı.

Cakarta heyetine, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileten Aslan, “Sayın Başkanımız; savaşların ve krizlerin gölgesinde bile şehirlerin el ele verebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. İstanbul ve Cakarta olarak, bu vizyona birlikte katkı sunacağımıza yürekten inanıyoruz. Sayın Başkanımızın ve bizlerin, kardeş Endonezya ile Cakarta halkına en içten selamlarımızı sizin aracılığınızla iletmek isterim” dedi.