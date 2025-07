Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi, 3 bin 779 sahipsiz hayvanı ailelerle buluşturdu.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en donanımlı Geçici Hayvan Bakım Evleri’nden birini Muğla’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanların en iyi şartlarda yaşamasını sağlarken aynı zamanda onları sevgiyle yaşayacağı yeni ailelerle buluşturuyor. Geçici Hayvan Bakımevi’nde bugüne kadar 3 bin 779 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi’nde bugüne kadar 3 bin 779 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuşturulurken 58 bin 769'u da tedavi edildi. Bakımevinde 26 bin 447 kısırlaştırma ve 2 bin 889 cerrahi işlemle binlerce hayvan sağlığına kavuşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Geçici Hayvan Bakımevi, teknik donanımı ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Tesiste ilk kabul, yavrulu anne bakımı, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parkı gibi birçok bölüm bulunuyor.

Geçici Hayvan Bakımevi’ni 31 bin Kişi Ziyaret Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, belirli gün ve saatlerde resmi kurumlar ile okullar tarafından da ziyaret edilebiliyor. Özellikle çocuklarda hayvan sevgisini artırmayı amaçlayan bu ziyaretlerde, bakımevindeki hizmetler ve hayvanlara yönelik bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bugüne kadar 31 bin 870 kişi Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti.

Başkan Aras: “Gönül İster Ki Tüm Can Dostlarımız Sevgiyle Yaşayacağı Sıcak Yuvalarına Kavuşsun”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi ve özellikle bu sıcak günlerde herkesin kapısının önüne bir kap su koyarak onların yanında olabileceğini belirtti.

Başkan Aras, “Geçici Hayvan Bakımevleri can dostlarımızın birlikte yaşadığı, sağlığına kavuştuğu ve sahiplenildiği yerler. Muğla’mızda Türkiye’nin en donanımlı Geçici Hayvan Bakımevleri’nden birine sahip. Doğal yaşam alanları, teknik özellikleri ile can dostlarımızın yanında olan Geçici Hayvan Bakımevimiz özellikle çocuklarımız tarafından da çok sık ziyaret edilen bir tesis. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, onların doğaya, canlılara sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için Geçici Hayvan Bakımevimiz önemli bir görev üstleniyor. Geçici Hayvan Bakımevi’mizden kedi, köpek sahiplenen, onu ailelerine katan, bir nevi evlat edinen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Gönül ister ki tüm can dostlarımız sevgiyle yaşayacağı sıcak yuvalarına kavuşsun. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın sağlığı, yaşam kalitesi için çalışmaya, onları yeni yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz.” dedi.