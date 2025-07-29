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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tüm Eskişehirlileri kentte değer yaratacak projelere destek vermeye çağırdı. Ünlüce, bu uygulamanın katılımcı demokrasiyi güçlendirmek açısından önem taşıdığını da vurguladı.

Vatandaşlar, 3 Ağustos Pazar günü saat 23.59’a kadar dijital platform üzerinden oy kullanabilecek. Oylama sonunda en fazla oyu alan 26 proje hayata geçirilecek.

6 Temmuz’da tamamlanan başvuru sürecinde toplam 269 proje değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ön ve teknik incelemelerin ardından, 50 proje halk oylamasına katılmaya hak kazandı. Oylama, 28 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla bifikirle.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin “Bi’fikirle hep birlikle Eskişehir” sloganıyla hayata geçirdiği “Katılımcı Bütçe” uygulamasında halk oylaması süreci başladı. ESKİŞEHİR (İGFA) - Kent sakinleri, 50 projeden en beğendiklerini seçerek Eskişehir’in geleceğine doğrudan katkı sağlayabilecek.

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