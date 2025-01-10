Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ve Milas ilçelerinde yaşanan kamyon ve tır park alanı sorununu çözdü. Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesinde bulunan yaklaşık 5 bin 700 metrekarelik alan ve Menteşe’nin Muslihittin Mahallesinde bulunan yaklaşık bin 600 metrekarelik alandüzenlenerek tırlara hizmet vermeye başladı.MUĞLA(İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşımda güvenliği sağlamak ve sürücülerin sorunlarını çözmek için çalışmalarına devam ediyor.Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye BaşkanıAhmetAras’ın talimatı ile Menteşe ve Milas ilçelerinde uzun süredir çözüm bekleyen kamyon ve tır park alanı sorunu için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Menteşe ve Milas’ta Garaj Alanları Hizmete Açıldı

Menteşe’de kamyon depolama alanı ihtiyacını kapatmak için,mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Muslihittin Mahallesi’nde bulunan yaklaşık bin 600 metrekarelik alanındüzenlemesi yapıldı. Alanda panel çituygulaması yapılarak tek noktadan girişçıkış oluşturuldu.

Milas ilçesinde uzun süredir kamyon ve tır sürücülerin çözüm beklediği garaj sorunu için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, AydınlıkevlerMahallesinde bulunan yaklaşık 5 bin 700 metrekarelik alanda zemin düzenlemesi, panel tel çit ile düzenleme yapılarak tek noktadan girişçıkış oluşturularak hizmete sunuldu.

Trafik Güvenli Hale Getirilecek

Menteşe ve Milas’ta yapılan kamyon ve tır park alanı, sürücülerin güvenlikli bir alanda parklanma ve dinlenmeihtiyaçlarını karşılamak, trafik düzenini sağlamak amacıyla sürücülerinhizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi tır garajı ile ticaret sektöründeki sürücülerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Büyük tonajlı araçların sokak aralarına paklanmalarının önüne geçilerek şehirdekitrafiğin daha güvenli hale gelmesi sağlanacak.

Başkan Aras: “Milas ve Menteşe Tır Garajı ile Sürücüler Güvenli Bir Ortamda Araçlarını Park Edebilecek”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Milas ve Menteşe ilçelerimizde kamyon ve tır sürücüsü vatandaşlarımızın uzun süredir yaşadığı tır garajı sorununu çözmek için kısa sürede projelerimizi hazırladık ve hayata geçirdik. Milas ve Menteşe tır garajı sayesinde sürücüler güvenli bir ortamda araçlarını park ederek dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Garaj projesi ile trafiğin daha güvenli hale gelmesini sağladık. Kamyon ve tır garajı Milas ve Menteşe ilçelerimize hayırlı olsun” dedi.