Bursa'da Mudanya Belediyesi'nin 'Atatürk Sensin' temalı 10 Kasım anma etkinlikleri, Mütareke Meydanı'ndan başlayan yürüyüşle başladı. Yüzlerce Mudanyalı, Atatürk'e sevgi ve saygısını duygulu anlarla dile getirdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği 'Atatürk Sensin' temalı 10 Kasım etkinlikleri, Mütareke Meydanı'ndan İskele Meydanı'na uzanan yürüyüşle başladı. Meydanda devam eden programda yüzlerce Mudanyalı, Atatürk'e olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Emine Örnek Okulları öğrencilerinin sahnelediği 'Son Bakış' adlı tiyatral gösteri izleyenleri duygulandırırken, Tuğra Yıldız ve oğlu Ata Yıldız'ın zeybek performansı büyük alkış aldı. Yaratıcı Drama Eğitmeni İbrahim Zeki Karabulut'un anlatımıyla Mudanya Kültür ve Sanat Derneği üyeleri Atatürk şarkı ve marşlarını hep birlikte seslendirdi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yaptığı konuşmada Atatürk'ün halkın içinde yaşadığını ifade ederek, 'Atatürk, bizimle, bizde yaşamaya devam ediyor. Çantasını sırtına alıp okuluna giden çocukta, toprağına sahip çıkan çiftçide, doğruların yanında duran her insanda Atatürk var. Onu yaşatmak, ilkelerini her gün yeniden hayata katmakla mümkündür' dedi. 'Biz umudun adıyız' diyen Başkan Dalgıç, 'Umudumuz bitmedikçe, Atatürk de bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Biz var oldukça Cumhuriyet yaşayacak, biz çalıştıkça bu ülke yükselecek' diye konuştu.