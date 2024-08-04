Bursa'nın Mudanya ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan arazi kontrolleri ve tespitlerinde 'Zeytin Sineği' zararlısıyla karşılaştı.BURSA (İGFA) - Mudanyalı üreticileri halk arasında 'takoz' olarak bilinen Zeytin Sineği zararlısı ile mücadele konusunda uyaran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle tespitlerde Mudanya'nın sahil şeridine kıyısı olan Mesudiye, Söğütpınar, Eğerce, Esence, Yalıçiftlik, Tirilye ve merkez ile Altıntaş mahallelerindeki üretim alanlarında ilaçlı mücadelenin yapılmasını istedi.

İlaçların meteorolojik koşullar dikkate alınarak, rüzgarsız havalarda diğer kültür bitkilerine özellikle de incire bulaşmasını önleyecek şekilde kullanılması konusunda uyaran müdürlük, ruhsatlı ilaçlar kullanılmasını, bilgi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 0224 544 10 86 nolu telefonuyla iletişime geçilebileceğini bildirdi.