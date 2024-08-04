İzmir'de eş zamanlı bitki koruma ürünleri bayi denetimleri yapıldı. Denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 58 kg ve 107 litre bitki koruma ürünü yed-i emine alınarak 3 bayiye 219 bin 414 TL idari para cezası uygulandı.İZMİR (İGFA) - 318 Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Bayiinde yapılan eş zamanlı denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş olan 58 kg ve107 litre bitki koruma ürünü yed-i emine alınarak 3 bayiye 219 bin 414 lira İdari Para Cezası uygulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza yapılan değerlendirmeler sonucunda, bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanması ile ilgili daha etkili kontrol yapılmasına yönelik planlamalar kapsamında; 16 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı kontrol yapılmasına karar verildiğini anımsattı.

Şahin, 2019 yılında yürürlüğe giren bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanmasıyla ilgili yönetmelik kapsamında il ve ilçedeki ruhsatlı bitki koruma ürünleri bayilerinin yıllık denetimlerinin bakanlığa yetkilendirilmiş personel tarafından yılda en az 2 kez yapıldığını belirterek, "İl ve ilçelerimizde Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmış toplam 318 Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Bayimiz bulunmaktadır. Bu ruhsatlı bayiler dışında Bitki Koruma ürünlerinin satışı veya bulundurulması yasaktır" dedi.

Yapılan eş zamanlı denetimlerde; bakanlıktan onay almamış kayıt dışı ve izinsiz bitki koruma ürünü satış veya depolamayerlerinin bulunup bulunmadığı, kullanımı sonlandırılmış, sahte, kaçak ve ruhsatsız bitki koruma ürünlerinin satışının yapılıp yapılmadığı, pazarlarda, özel araçlarda seyyar veya gezgin satıcılar tarafından satılıp satılmadığı, ürünlerin internet üzerinden satışının yapılıp yapılmadığı denetlendi.