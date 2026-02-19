Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencisi Baran Ali Kılıç, Bursa Okul Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda il birincisi olurken, Sivas'ta düzenlenen Genç Erkekler Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi'nin öğrencisi Baran Ali Kılıç, ulusal düzeyde önemli bir başarıya imza attı.

Önceki etapta Bursa Okul Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda il birincisi olan Kılıç, Sivas'ta düzenlenen Genç Erkekler Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğünü elde ederek okulunu ve Mudanya'yı gururlandırdı.

Okul idaresi ve öğretmenler, Baran Ali Kılıç'ı başarısından dolayı tebrik ederek, spordaki azim ve kararlılığının diğer öğrenciler için de örnek teşkil ettiğini vurguladı.