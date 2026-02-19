Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ankara'nın iki önemli futbol kulübü MKE Ankaragücü ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü yalnız bırakmayarak karşılaşmaları tribünden takip etti

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ankara'nın köklü kulüplerine sahip çıkma kararlılığı ile sporun birleştirici gücüne verilen önem bir kez daha ortaya koydu.

MKE Ankaragücü'nün Batman Petrolspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde başlatılan bilet kampanyasına Keçiören Belediyesi de 1000 adet bilet desteği sağlayıp Başkent'in asırlık çınarına bir kez daha sahip çıkarak katkı sundu.

Mücadeleyi tribünden takip eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ise 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Ankaragücü'ne olan desteğini şu sözlerle ifade etti: 'Şehrimizin asırlık gururu Ankaragücü'müze her zamanki gibi destek olmak için tribündeki yerimizi aldık. İmalat-ı Harbiye daim ve muzaffer olsun.'

KEÇİÖRENGÜCÜ, ERZURUMSPOR FK KARŞISINDA MÜCADELE ETTİ

Keçiören'in gururu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü de yalnız bırakmayan Başkan Özarslan, Erzurumspor FK ile oynanan karşılaşmayı Aktepe Stadı'nda tribünden izledi. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Keçiörengücü, Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası değerlendirmede bulunan Özarslan, takımın her zaman yanında olduklarını belirterek, 'Keçiören'imizin gururu Keçiörengücü'müzün Erzurumspor maçında tribündeki yerimizi aldık. Takımımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.