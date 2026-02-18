TOFAŞ Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Beşiktaş GAİN'e 91-100 mağlup olarak kupaya veda etti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele ettiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026'nın çeyrek final ayağında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk sayılarını Furkan Korkmaz'ın serbest atışlarıyla buldu.

Rakip sayılarına Marek Blazevic, Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz ile karşılık veren ev sahibi takım 11-10 öne geçerken, televizyon molasına 11-17 Beşiktaş GAİN üstünlüğüyle girildi. Moladan Alex Perez ve Marek Blazevic'in basketleriyle dönen TOFAŞ, Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla skoru 17-17 eşitlerken, Marek Blazevic, Yiğitcan Saybir, Alex Perez, Jordan Floyd ve Isaiah Whaley'in sayılarıyla ilk periyodu 30-23 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de Furkan Korkmaz'ın basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı 9 sayılık fark (32-23) yakalarken, konuk takım bulduğu 9-0'lık seri ile 13.20'de durumu 32-32'ye getirdi. Rakibin bu serisine Özgür Cengiz'in üçlüğü son verirken, Furkan Korkmaz, Jordan Floyd, Yiğitcan Saybir ile sayılar bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, Alex Perez, Özgür Cengiz ve Marek Blazevic'in basketleriyle soyunma odasına 53-48 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan Beşiktaş GAİN skoru 53-53 eşitlerken, buna karşılık Yiğitcan Saybir'in üçlüğü sonrası Marek Blazevic'ten geldi: 58-53. Yiğitcan Saybir Saybir'in serbest atış sayıları sonrası İstanbul temsilcisi bulduğu 8-0'lık seri ile 25. dakikaya girerken 60-64 öne geçti. Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 65-64 öne geçmeyi başaran Bursa ekibi, Anthony Brown'un üçlülerine engel olamazken, Devon Dotson'un sayısıyla 28. dakikada fark 7'ye çıktı: 65-72. TOFAŞ Basketbol Takımı Özgür Cengiz'in üçlüğü Lynn Kidd ile sayı bulsa da son çeyreğe 70-77 geride girdi.

Dördüncü periyoda Berk Uğurlu'nun sayılarıyla başlayan Beşiktaş GAİN karşısında Lynn Kidd ve Furkan Korkmaz ile sayılar bulan TOFAŞ, bitime 6.54 kala skoru 78-84 yapsa da Jonah Mathews'ün üçlüğü sonrası Koç Murat Yılmaz'ın molası geldi. Mola dönüşü son 5 dakikaya girerken farkı çift hanelere (78-89) çıkaran Beşiktaş GAİN karşısında Özgür Cengiz'in elinden üçlük bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez'in turnike basketiyle bitime 3.34 kala durumu 83-91'e getirse de son 2 dakikaya 83-96 geride giren TOFAŞ, parkeden 91-100 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş GAİN karşısında TOFAŞ'ta Furkan Korkmaz ve Yiğitcan Saybir 20'şer sayıyla oynarken, Marek Blazevic 16 sayı, Özgür Cengiz ve Alex Perez ise 11'er sayı kaydetti. Sakatlıkları bulunan kaptan Tolga Geçim ve Maxwell Lewis ise karşılaşmada forma giymedi. Bu sonuçla kupaya veda eden TOFAŞ Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 karşılaşmalarının ardından lige verilecek milli takım maçları arası sonrası Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sıradaki maçta 5-8 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak 21. hafta mücadelesinde sahasında Safiport Esenler Erokspor'u ağırlayacak.