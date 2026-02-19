Türkiye Voleybol Federasyonu 2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen Artvin Kulüpler Alt Yapı Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de voleybolun geleceğini şekillendirecek genç sporcular, Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda parkede ter döktü.

Büyük heyecana sahne olan açılış müsabakalarında takımlar kıyasıya mücadele etti. Günün ilk karşılaşmasında Artek Spor Kulübü ile Artvinspor Kulübü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0'lık net skorla kazanan Artvinspor Kulübü turnuvaya galibiyetle başladı.

Günün bir diğer karşılaşmasında ise Hopa Voleybol Spor Kulübü ile Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen mücadelede Hopa temsilcisi rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Artvin'de altyapı voleybolunun gelişimine önemli katkı sağlayan organizasyonda genç sporcuların sergilediği performans tribünlerden alkış aldı. İl birinciliği müsabakaları önümüzdeki günlerde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.