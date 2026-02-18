Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Wushu Kung-Fu sporcusu Ayşe Sude Akyüz, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Wushu Kung-Fu sporcusu Ayşe Sude Akyüz, Yalova'da düzenlenen Budokaido Kata-Kumite Türkiye Şampiyonası altın madalyayı kazandı ve Türkiye Şampiyonu oldu.
12 ve 15 Şubat tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen Budokaido Kata-Kumite Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan genç sporcu, Kata Genç Kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.
BÜYÜKŞEHİR SPORCUSUNU KUTLADI
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 'Yalova'da düzenlenen Budokaido Kata-Kumite Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonu olan Wushu Kung-Fu sporcumuz Ayşe Sude Akyüz'ü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz' ifadeleri yer aldı.