Ankara'da gerçekleştirilen U20 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 1'i altın olmak üzere 3 madalya kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde yüksek tempoda gerçekleştirilen şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler yine madalyaları topladı.

14-17 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler serbest stilde 2 madalya kazandı. Şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Said Rıza finale kadar yükseldi.

Final maçını şanssız bir şekilde kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Said Rıza yine de Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Serbest stilde mücadele eden bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Süleyman Rıza ise 97 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Şampiyonada grekoromen stilde ise Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Bünyamin Özcan Türkiye şampiyonu olmayı başardı. 82 kiloda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi, tüm rakiplerini yenerek kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Organizasyonda grekoromen stilde mindere çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden Asım Gönültaş 67 kiloda, Emirhan Göçen ise 63 kiloda beşinci oldu.